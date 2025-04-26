В Україні стався масштабний збій терміналів. Також не працюють застосунки «Дія» та «Нова пошта»

Наразі неможливо поповнити банківську картку, розрахуватися карткою у магазинах, а також оплатити таксі через Apple Pay і Google Pay
26 квітня в Україні стався масштабний збій у роботі платіжних систем. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.
Наразі неможливо поповнити банківську картку, розрахуватися карткою у магазинах, а також оплатити таксі через Apple Pay і Google Pay. Проблеми також виникли з використанням додатків «Дія» та «Нова пошта» — сервіси не працюють або працюють із перебоями.
Як повідомили у компанії «Нова пошта», їх сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.
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