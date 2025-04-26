Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

В Україні стався масштабний збій терміналів. Також не працюють застосунки «Дія» та «Нова пошта»

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 524 Коментарів: 1

Наразі неможливо поповнити банківську картку, розрахуватися карткою у магазинах, а також оплатити таксі через Apple Pay і Google Pay

26 квітня в Україні стався масштабний збій у роботі платіжних систем. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

Наразі неможливо поповнити банківську картку, розрахуватися карткою у магазинах, а також оплатити таксі через Apple Pay і Google Pay. Проблеми також виникли з використанням додатків «Дія» та «Нова пошта» — сервіси не працюють або працюють із перебоями.

Як повідомили у компанії «Нова пошта», їх сервіси тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

0
Автор: Телеграф
Теги: термінал збій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 419
evil:
Сьогодні, 10:11

Стався збій. Ага. Сам по собі сидів а потім стався. Ніхто до того не причасний. Ні свинорусня ні власні рукожопи або дівверсанти


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх