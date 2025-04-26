Кілька населених пунктів у Полтавській області залишились без світла через погіршення погоди

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Раніше синоптики попереджали про сильний вітер поривами до 15–18 метрів за секунду

На Полтавщині через погіршення погодних умов без світла залишилися 11 населених пунктів у Диканській, Зіньківській, Лохвицькій та Лубенській громадах. Про це повідомили у Полтавській ОВА 26 квітня.

Нині фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 26 квітня на Полтавщині синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а місцями в південних районах області можливі грози. Вітер буде північний зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, місцями з поривами до 15–18 метрів за секунду.