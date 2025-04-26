Чорнобиль: 39 років потому. Сьогодні згадують жертв і героїв, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 124

Сьогодні вшановується пам'ять тих, хто ціною власного життя стримував радіаційне лихо — ліквідаторів, пожежників, медиків

26 квітня світ згадує одну з найстрашніших техногенних трагедій в історії людства — аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Минуло 39 років від тієї ночі, коли вибух на четвертому енергоблоці змінив життя мільйонів українців.

Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС у місті Чорнобиль

Сьогодні вшановується пам'ять тих, хто ціною власного життя стримував радіаційне лихо — ліквідаторів, пожежників, медиків. З нагоди цієї дати у Кременчуці відбулось покладання квітів біля памʼятника Жертвам Чорнобиля.

Нагадаємо, раніше ми публікували спогади жителів Полтавщини, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи.