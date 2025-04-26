Вранці 26 квітня на проспекті Лесі Українки автомобіль «Skoda» збив пішохода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Унаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.
Нагадаємо, 25 квітня у Полтаві автобус врізався в дерево — постраждали восьмеро людей, серед них дитина
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