У Пирятині машина збила трирічну дівчинку на самокаті

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Вранці 25 квітня на парковці супермаркету у Пирятині сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Chevrolet Lacetti збив трирічну дівчинку, яка їхала на самокаті. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, її доставили до Лубенської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нині поліціянти встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, вранці 26 квітня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці автомобіль «Skoda» збив пішохода.