На Полтавщині оголосили штормове попередження — грози до кінця дня

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Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає: протягом найближчих пів години й до кінця доби 21 травня в області очікується гроза.

Рівень небезпечності — перший (жовтий).

Рятувальники закликають жителів області бути обережними: не перебувати під деревами, триматися подалі від рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці на припарковану автівку впало дерево.