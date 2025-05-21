На Полтавщині оголосили штормове попередження — грози до кінця дня

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає: протягом найближчих пів години й до кінця доби 21 травня в області очікується гроза.
Рівень небезпечності — перший (жовтий).
Рятувальники закликають жителів області бути обережними: не перебувати під деревами, триматися подалі від рекламних конструкцій та ліній електропередач.
Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці на припарковану автівку впало дерево.
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