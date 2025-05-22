На Полтавщині автомобіль збив пішохода на трасі — чоловік загинув на місці ДТП

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21 травня, близько 23.30 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу села Зеленківка Чутівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault під керуванням 21-річного водія збив 34-річного пішохода. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, 18 травня на тій же автодорозі також сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Volkswagen T4, за кермом якого був 33-річний іноземець, наїхав на 36-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували, але врятувати життя лікарям не вдалося. Ми також писали, що на дорозі Гадяч-Опішня легковик злетів у кювет — одна людина загинула, ще одна травмувалася.