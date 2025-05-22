Приходьте на свято всією родиною!
Громадська організація «На крилах надії України» запрошує кременчуцьких дітей на свято, присвячене Дню захисту дітей. Воно відбудеться 1 червня о 13.00 на футбольному полі за адресою: вул. Університетська, 33.
На вас чекає неймовірна програма:
- виступи творчих колективів;
- розіграші подарунків;
- смачні смаколики для всієї родини;
- майстер-класи;
- веселий аквагрим;
- спортивні конкурси та естафети;
- яскраві аніматори, ігри та розваги.
— Приходьте всією родиною, беріть із собою гарний настрій та бажання святкувати! Разом подаруємо дітям радість та незабутні емоції! — йдеться в запрошенні.
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