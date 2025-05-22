Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві велосипедист збив чоловіка на пішохідному переході — постраждалого госпіталізували

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 179

 

Поліція з’ясовує обставини

Учора, 21 травня, близько 17.30 в Полтаві на перехресті вулиць Юліана Матвійчука та В’ячеслава Чорновола 51-річний велосипедист наїхав на 73-річного пішохода, який перетинав дорогу по пішохідному переходу. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
У результаті зіткнення пішохід постраждав та був госпіталізований.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, 18 листопада минулого року у Кременчуці поблизу парку «Кагамлицький» велосипедист збив 70-річну пішохідку та зник з місця події. А 31 серпня минулого року в Миргороді 39-річний велосипедист, рухаючись тротуаром, наїхав на 74-річну пішохідку. Унаслідок зіткнення жінка отримала травми й була госпіталізована.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Полтава велосипедист травмування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх