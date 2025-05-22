У Полтаві велосипедист збив чоловіка на пішохідному переході — постраждалого госпіталізували

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 179

Учора, 21 травня, близько 17.30 в Полтаві на перехресті вулиць Юліана Матвійчука та В’ячеслава Чорновола 51-річний велосипедист наїхав на 73-річного пішохода, який перетинав дорогу по пішохідному переходу. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

У результаті зіткнення пішохід постраждав та був госпіталізований.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 18 листопада минулого року у Кременчуці поблизу парку «Кагамлицький» велосипедист збив 70-річну пішохідку та зник з місця події. А 31 серпня минулого року в Миргороді 39-річний велосипедист, рухаючись тротуаром, наїхав на 74-річну пішохідку. Унаслідок зіткнення жінка отримала травми й була госпіталізована.