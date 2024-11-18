Учора у Кременчуці велосипедист збив жінку-пішоходку та втік: поліція шукає учасників та свідків події

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Учора, 18 листопада, у Кременчуці поблизу парку «Кагамлицький» сталася дорожньо-траспортна пригода: велосипедист збив 70-річну пішоходку та зник з місця події. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За даними правоохоронців, сталася подія близько 9.15. Велосипедист рухався від парку у напрямку вулиці Тараса Бульби. Він збив жінку та зник з місця події.

У результаті зіткнення із велосипедистом пішохідка травмувалася.

Наразі правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції розшукують велосипедиста, а також свідків події.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про подію або її учасників, просять звернутися до слідчого за телефоном 0955205380.

Нагадаємо, свідків дорожньо-транспортної пригоди розшукує і водій одного із автомобілів, який став учасником автотрощі у суботу на вулиці Ігоря Сердюка у Кременчуці.