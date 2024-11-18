У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 46-річного Миколу Семіонова

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 105

Розшукують чоловіка колеги — він із 8 серпня 2024 року не з’являється на роботі

У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 46-річного Миколу Семіонова. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про зникнення чоловіка до поліції повідомили працівники одного із місцевих підприємств. З їхніх слів, чоловік від 8 серпня 2024 року не з’являється на роботі, а місце його перебування наразі невідоме.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке із залисинами.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Миколи Семіонова, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 0981899944, 0993149659, 0987392630 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці триває розшук зниклого Сергія Шамрая: рідні оголосили винагороду.