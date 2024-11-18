«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий у бою за Україну захисник Олег Тамілов

У вівторок, 19 листопада, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військового Олега Тамілова. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України 14 березня 2024 року.
Прощання та поховання із полеглим бійцем відбудеться завтра, 19 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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