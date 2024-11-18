«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий у бою за Україну захисник Олег Тамілов

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 147

У вівторок, 19 листопада, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військового Олега Тамілова. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України 14 березня 2024 року.

Прощання та поховання із полеглим бійцем відбудеться завтра, 19 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.