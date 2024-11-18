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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік погрожував продавчині магазину ножем та вкрав у неї телефон — нападника затримали

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 90

 

За словами очевидців, до приїзду правоохоронців нападника встигли затримати місцеві мешканці, аби той не втік  

Учора, 17 листопада, близько 13.00 у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні чоловік погрожував ножем продавчині м’ясного магазину та вкрав у неї телефон. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

— Продавчиня вибігла на вулицю та почала кричати про допомогу, небайдужі перехожі затримали чоловіка та надавали по голові, на місці була швидка допомога та поліція, — пише нам читачка Валерія.

Інцидент нам підтвердила пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага. За її словами, на місці працювали поліціянти роти ТОР. Чоловік дійсно відібрав у продавчині мобільний телефон, його на місці й затримали. Для встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Про подальший розвиток подій ми спробували дізнатися у пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Проте, за її словами, інформації про цю подію у правоохоронних органах не було.

Як додала нам читачка, цього ж самого нападника мешканці вже бачили біля ринку того ж дня увечері. Також співробітниця одного з секонд-хендів, що знаходиться поруч, поділилась із «Кременчуцьким Телеграфом», що цей чоловік неодноразово погрожував і співробітницям їх магазину.

Нагадаємо, у вересні 34-річний житель Кременчуцького району пограбував пенсіонерку поблизу залізничного вокзалу — його засудили на 7 років позбавлення волі за грабіж в умовах воєнного стану.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: напад грабіж ніж погрози затримання ТОР
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