У Кременчуці чоловік погрожував продавчині магазину ножем та вкрав у неї телефон — нападника затримали

За словами очевидців, до приїзду правоохоронців нападника встигли затримати місцеві мешканці, аби той не втік
Учора, 17 листопада, близько 13.00 у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні чоловік погрожував ножем продавчині м’ясного магазину та вкрав у неї телефон. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
Інцидент нам підтвердила пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага. За її словами, на місці працювали поліціянти роти ТОР. Чоловік дійсно відібрав у продавчині мобільний телефон, його на місці й затримали. Для встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Про подальший розвиток подій ми спробували дізнатися у пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Проте, за її словами, інформації про цю подію у правоохоронних органах не було.
Як додала нам читачка, цього ж самого нападника мешканці вже бачили біля ринку того ж дня увечері. Також співробітниця одного з секонд-хендів, що знаходиться поруч, поділилась із «Кременчуцьким Телеграфом», що цей чоловік неодноразово погрожував і співробітницям їх магазину.
Нагадаємо, у вересні 34-річний житель Кременчуцького району пограбував пенсіонерку поблизу залізничного вокзалу — його засудили на 7 років позбавлення волі за грабіж в умовах воєнного стану.
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