«Він дуже пишався тим, що він солдат». У Кременчуці попрощались з військовим Денисом Алімовим

22 травня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Денисом Алімовим. Воїн мав звання солдат.
За словами військового з позивним «Лиман», чоловіка призвали на службу у травні 2024 року. Помер Денис цьогоріч у травні через пневмонію, розповідає «Лиман». Це сталось у Другій міській лікарні у Луцьку.
Тітка Дениса Людмила Кузьміна каже, що чоловік пишався своїм званням.
Сусідка Дениса Ольга Миколаївна каже, що чоловік часто приходив на допомогу.
У Дениса залишилась мати. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.
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