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«Він дуже пишався тим, що він солдат». У Кременчуці попрощались з військовим Денисом Алімовим

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 701

У Дениса залишилась мати

22 травня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Денисом Алімовим. Воїн мав звання солдат. 

За словами військового з позивним «Лиман», чоловіка призвали на службу у травні 2024 року. Помер Денис цьогоріч у травні через пневмонію, розповідає «Лиман». Це сталось у Другій міській лікарні у Луцьку. 

Тітка Дениса Людмила Кузьміна каже, що чоловік пишався своїм званням. 

 

— Денис зростав дуже хорошим хлопчиком, такий веселий, привітний, відповідальний у всьому. Денис дуже любив життя. Останні сторінки його книжки життя — це служба в армії. Він дуже пишався тим, що він солдат. І форму носив завжди відповідально, — розповідає жінка. 

Сусідка Дениса Ольга Миколаївна каже, що чоловік часто приходив на допомогу. 

— Домашня людина була. Зустрічалися, кажу, такий веселий, він просто дуже весела людина була. Не бачила нічого поганого. І з хлопцями він дружив, і з нами, зі старими, завжди поможе, — розповідає жінка. 

У Дениса залишилась мати. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання воїни світла
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