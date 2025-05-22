«Він дуже пишався тим, що він солдат». У Кременчуці попрощались з військовим Денисом Алімовим

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 701

22 травня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Денисом Алімовим. Воїн мав звання солдат.

За словами військового з позивним «Лиман», чоловіка призвали на службу у травні 2024 року. Помер Денис цьогоріч у травні через пневмонію, розповідає «Лиман». Це сталось у Другій міській лікарні у Луцьку.

Тітка Дениса Людмила Кузьміна каже, що чоловік пишався своїм званням.

— Денис зростав дуже хорошим хлопчиком, такий веселий, привітний, відповідальний у всьому. Денис дуже любив життя. Останні сторінки його книжки життя — це служба в армії. Він дуже пишався тим, що він солдат. І форму носив завжди відповідально, — розповідає жінка.

Сусідка Дениса Ольга Миколаївна каже, що чоловік часто приходив на допомогу.

— Домашня людина була. Зустрічалися, кажу, такий веселий, він просто дуже весела людина була. Не бачила нічого поганого. І з хлопцями він дружив, і з нами, зі старими, завжди поможе, — розповідає жінка.

У Дениса залишилась мати. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.