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У Кременчуці із Крюківського мосту стрибнула людина — очевидці (доповнено)

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 446

 

Попередньо є інформація, що врятувати людину не вдалося

Сьогодні, 19 квітня, у Кременчуці із Крюківського мосту стрибнула людина. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо від очевидців, що перебували неподалік від місця події.

За попередніми даними, на місці працювали рятувальники, правоохоронці та медики. За словами очевидців, врятувати людину не вдалося.

Наразі офіційної інформації про подію від поліції немає.

Доповнено:

Подію підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За її словами, дійсно з мосту стрибнув чоловік. На місце виїхали рятувальники КП «Аквасервіс-Кременчук», «швидка» та слідчо-оперативна група. Медики провели реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Особу загиблого поки що не встановили. На місці працюють оперативники.

Нагадаємо, у лютому поліціянти врятували життя чоловіку, який хотів стрибнути з мосту.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Крюківський міст стрибнув загинув
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