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Полтавщина — в лідерах за кількістю несплачених штрафів від ТЦК

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 119

 

Переважна більшість «боржників» — чоловіки віком від 25 до 35 років

Полтавщина — у п’ятірці областей із найбільшою кількістю проваджень за несплачені штрафи до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у 2025 році. Такі дані наводить портал Опендатабот.

Так від початку року у Полтавській області порушили 1193 кримінальних провадження щодо порушення правил військового обліку. Зокрема, мова йде про протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК.

 

Перше місце у рейтингу посідає Київ — 1992 провадження. Далі йдуть Дніпропетровщина — 1946, Сумщина — 1722 та Одещина — 1310 проваджень.

Майже половина боржників — 43,8% — складають чоловіки віком від 25 до 35 років. Ще 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Є у цьому переліку й жінки — щодо них відкрито лише 22 провадження, це 0,1% від загальної кількості.

Штрафи за порушення правил військового обліку

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення — таку норму було введено торік. До того сума штрафу складала 1700 грн. Штраф для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Штраф від ТЦК із 17 000 може зрости до 37 500 грн — у виконавчій службі пояснили чому

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про 50% знижку на штраф для порушників правил військового обліку

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 9 січня писав, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 12093 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У ньому, зокрема, пропонується надавати можливість сплатити штраф за таке порушення шляхом «самостійного звернення особи до ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру». Тобто, замість мінімальної суми штрафу у 17 тисяч гривень можна буде добровільно сплатити половину — 8,5 тисячі гривень.

Раніше ми писали, які штрафні санкції загрожують військовозобов’язаному, який не матиме при собі військово-облікового документа під час перевірки ТЦК.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: штрафи ТЦК та СП
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