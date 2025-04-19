На вихідних у лісах Полтавщини очікується підвищена пожежна небезпека

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 0

Цими вихідними у лісах Полтавщини прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Про це інформують у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Так для відпочинку на природі лісівники радять обирати спеціально облаштовані рекреаційні пункти — вони мають мангальні зони, дитячі майданчики, альтанки зі столами та лавочками, вбиральні.

Крім того, під час пожежонебезпечного періоду категорично забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Разом з тим, відвідувати ліси на період тривалості воєнного стану в Україні заборонено.

Нагадаємо, цьогоріч наприкінці березня лісова пожежа сталася поблизу Кременчука.