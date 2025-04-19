На вихідних у лісах Полтавщини очікується підвищена пожежна небезпека

Цими вихідними у лісах Полтавщини прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Про це інформують у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.
Так для відпочинку на природі лісівники радять обирати спеціально облаштовані рекреаційні пункти — вони мають мангальні зони, дитячі майданчики, альтанки зі столами та лавочками, вбиральні.
Крім того, під час пожежонебезпечного періоду категорично забороняється:
Разом з тим, відвідувати ліси на період тривалості воєнного стану в Україні заборонено.
Нагадаємо, цьогоріч наприкінці березня лісова пожежа сталася поблизу Кременчука.
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