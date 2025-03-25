Під Кременчуком горів ліс: лісівники встигли запобігти поширенню пожежі

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Задимлення у лісі вдалося помітити за допомогою системи відеоспостереження

Днями лісівники Крюківського лісництва філії «Слобожанського лісового офісу» ліквідували лісову пожежу та запобігли поширенню вогню. Про це інформують у пресслужбі Державного підприємства «Ліси України».

За попередніми даними, загорівся ліс, який не перебуває на балансі підприємства, проте межував із самосійним молодим лісом та дачним кооперативом.