Під Кременчуком горів ліс: лісівники встигли запобігти поширенню пожежі

Днями лісівники Крюківського лісництва філії «Слобожанського лісового офісу» ліквідували лісову пожежу та запобігли поширенню вогню. Про це інформують у пресслужбі Державного підприємства «Ліси України».
За попередніми даними, загорівся ліс, який не перебуває на балансі підприємства, проте межував із самосійним молодим лісом та дачним кооперативом.
Помітили пожежу лісівники завдяки відеоспостереженню. Вони виїхали на місце та запобігли поширенню вогню. Завдяки цьому їм вдалося зберегти 200 га молодого лісу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Полтавщині планують запровадити цілодобове відеоспостереження задля запобігання лісовим пожежам.
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