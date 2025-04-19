Цьогоріч заклади освіти Кременчуччини отримають 5 шкільних автобусів: хто саме

Цьогоріч 5 закладів освіти Кременчуцького району отримають нові шкільні автобуси. Про це стало відомо із розпорядження т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимира Когута.
Коштом співфінансування субвенції із держбюджету та місцевих бюджетів нові автобуси придбають для:
Загалом вартість одного автобуса становить понад 3,5 мільйона гривень. Крім 5 закладів освіти Кременчуччини, їх отримають ще 30 освітніх установ області.
Розмір державної субвенції, яку отримає область на придбання цих шкільних автобусів, становить понад 82,5 мільйони гривень. Ще близько 47 мільйонів витратять із місцевих бюджетів.
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