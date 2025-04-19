Цьогоріч заклади освіти Кременчуччини отримають 5 шкільних автобусів: хто саме

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 127

Придбають автобуси для шкіл шляхом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Цьогоріч 5 закладів освіти Кременчуцького району отримають нові шкільні автобуси. Про це стало відомо із розпорядження т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимира Когута.

Коштом співфінансування субвенції із держбюджету та місцевих бюджетів нові автобуси придбають для:

Великокринківського ліцею Глобинської міської ради;

Пирогівського ліцею Глобинської міської ради;

Рокитненської гімназії з дошкільним структурним підрозділом Омельницької сільської ради;

ліцею «Лідер» Пришибської сільської ради;

Семенівського ліцею № 2 Семенівської селищної ради.

Загалом вартість одного автобуса становить понад 3,5 мільйона гривень. Крім 5 закладів освіти Кременчуччини, їх отримають ще 30 освітніх установ області.

Розмір державної субвенції, яку отримає область на придбання цих шкільних автобусів, становить понад 82,5 мільйони гривень. Ще близько 47 мільйонів витратять із місцевих бюджетів.