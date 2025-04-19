У Полтаві легковик збив жінку на пішохідному переході — поліція

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Учора, 18 квітня, близько 17.40 на вулиці Олеся Гончара у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Volkswagen Tiguan із 45-річним водієм за кермом на пішохідному переході збив 25-річну місцеву мешканку.

Внаслідок аварії жінка травмувалася, її госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у центрі Кременчука на дорозі збили 10-річну дівчинку.



