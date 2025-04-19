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Надзвичайні новини

У лісосмузі на Кременчучичні виявили арсенал боєприпасів — поліція

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 328 Коментарів: 1

 

Нині правоохоронці встановлюють, кому боєприпаси належали та як вони у лісосмузі опинилися

Учора, 18 квітня, правоохоронці виявили в одній із лісосмуг Кременчуцького району арсенал боєприпасів. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, до поліції звернулися місцеві жителі, які й виявили у лісосмузі підозрілі предмети. 

Як повідомляє заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, на місці правоохоронці вилучили понад тисячу набоїв до автоматичної зброї, 10 гранат (Ф-1 та РГД), 11 запалів до боєприпасів та чотири ручних протитанкових гранатомети.

 

Усю цю зброю передали на експертизу. Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Нині слідчі встановлюють, звідки зброя там взялася, та хто до цього може бути причетний.

 

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть групу торговців зброєю, у яких під час обшуків вилучили гранати й набої.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: боєприпаси
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Коментарі: 1

1 420
Andron777:
Сьогодні, 11:42

Ждуни?smirk


0 0

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