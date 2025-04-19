Учора в Кременчуці горіли будинок і деревообробний цех, а в Кривушах — господарча споруда

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Під час однієї з пожеж постраждала людина

Учора, 18 квітня, у Кременчуці та сусідніх Кривушах рятувальники загасили три пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так близько 15.18 у Крюкові загорівся деревообробний цех. Вогонь знищив покрівлю і перекриття, вікно. Пошкоджень зазнали металевий навіс, витяжна система та вікна, вогнем закоптило стіну. Врятувати вдалося сам цех, майно та обладнання. Гасили вогонь рятувальники 14, 15 та 16 державних пожежно-рятувальних частин.

Близько 19.40 сталася пожежа у селі Кривуші Піщанської громади. За даними рятувальників, загорілася господарча споруда. Згоріли перекриття, вікно та електродроти. Працювали на місці рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона Піщанської громади.

Ще одна пожежа у Кременчуці сталася близько 23.54 - горів житловий будинок на вулиці Скелястій. Нині відомо, що внаслідок загоряння постраждала людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, домашнє майно. Пошкоджень зазнали вікна та паркан. Від повного згоряння вдалося врятувати будинок та два розташовані поруч гаражі. Гасили вогонь рятувальники 14 та 16 державних пожежно-рятувальних частин.

Причини та обставини виникнення усіх пожеж встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині горів житловий будинок: у вогні травмувалася людина.