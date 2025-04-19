Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці горіли будинок і деревообробний цех, а в Кривушах — господарча споруда

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 376

 

Під час однієї з пожеж постраждала людина

Учора, 18 квітня, у Кременчуці та сусідніх Кривушах рятувальники загасили три пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так близько 15.18 у Крюкові загорівся деревообробний цех. Вогонь знищив покрівлю і перекриття, вікно. Пошкоджень зазнали металевий навіс, витяжна система та вікна, вогнем закоптило стіну. Врятувати вдалося сам цех, майно та обладнання. Гасили вогонь рятувальники 14, 15 та 16 державних пожежно-рятувальних частин.

Близько 19.40 сталася пожежа у селі Кривуші Піщанської громади. За даними рятувальників, загорілася господарча споруда. Згоріли перекриття, вікно та електродроти. Працювали на місці рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона Піщанської громади.

Ще одна пожежа у Кременчуці сталася близько 23.54 - горів житловий будинок на вулиці Скелястій. Нині відомо, що внаслідок загоряння постраждала людина. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, домашнє майно. Пошкоджень зазнали вікна та паркан. Від повного згоряння вдалося врятувати будинок та два розташовані поруч гаражі. Гасили вогонь рятувальники 14 та 16 державних пожежно-рятувальних частин.

Причини та обставини виникнення усіх пожеж встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині горів житловий будинок: у вогні травмувалася людина.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх