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Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 175 тисяч гривень

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 198

 

Поліція розпочала кримінальні провадження

Зловмисники діяли за стандартними схемами — представлялися працівниками банків, пропонували отримати фінансову допомогу, продавали неіснуючий товар. Загалом за добу шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 175 тисяч гривень. За всіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області та розповіла про випадки шахрайства.
58-річній мешканці Полтави зателефонувала невідома особа й  представилася працівником банку. Під приводом захисту від шахрайських дій потерпіла надала свої банківські дані. Після цього з рахунку жінки зникло понад 59 тисяч гривень.  
За аналогічною схемою втратила 16 тисяч гривень 39-річна мешканка Полтавського району, а 39 тисяч гривень — 58-річний житель Миргородського району.
31-річна мешканка Миргородського району планувала отримати міжнародну фінансову допомогу. Для цього жінка ввела всі необхідні дані за сумнівним посиланням, після чого з її банківської картки було списано більш як 25 тисяч гривень.
Також на гачок шахраїв потрапив 37-річний мешканець Горішніх Плавнів, який планував придбати монітор. Він перейшов за посиланням та втратив з рахунку 39 тисяч власних заощаджень.
За вказаними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині вживаються заходи щодо встановлення зловмисників та притягнення їх до юридичної відповідальності.
Правоохоронці закликають громадян бути обачними та дотримуватися простих правил, щоб не втратити власні заощадження:

  • якщо вам телефонують невідомі особи і представляються співробітниками банку — покладіть слухавку і не виконуйте вказівок співрозмовника. Це можуть бути шахраї;
  • нікому не повідомляйте номери платіжних карток, строки її дії та CVV коди, пін-коди, ⁠логін і пароль для входу в онлайн-банкінг, коди й одноразові паролі від банку чи мобільних операторів;
  • не переходьте за сумнівними посиланнями — часто за такими діями приховуються фішингові сайти, де відбувається крадіжка конфіденційних даних користувачів;
  • маєте сумніви щодо безпеки вашого банківського рахунку — зателефонуйте самостійно до фінансової установи, який вказаний на звороті банківської картки. У разі необхідності одразу заблокуйте картку;
  • не купуйте методом передоплати у незнайомих продавців.
— Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно зверніться до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте за номером 102. Тож залишайтеся пильними та обачними, щоб не дати себе ошукати! Бережіть себе та свої заощадження! — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень — поліція відкрила кримінальні провадження. 

Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть експрацівницю банку, яка оформлювала на клієнтів фейкові кредити: збитки для банку сягнули майже пів мільйона гривень.

Учора ми писали, що напередодні чергового обміну військовополоненими в Україні активізувалися шахраї, які телефонують родинам українських військовополонених та можуть вводити їх в оману, спекулюючи на надзвичайно чутливій темі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: freepik
Теги: поліція Полтавщини шахрайство шахраї ошукали
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