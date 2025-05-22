За минулу добу шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 175 тисяч гривень

Зловмисники діяли за стандартними схемами — представлялися працівниками банків, пропонували отримати фінансову допомогу, продавали неіснуючий товар. Загалом за добу шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 175 тисяч гривень. За всіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області та розповіла про випадки шахрайства.
58-річній мешканці Полтави зателефонувала невідома особа й представилася працівником банку. Під приводом захисту від шахрайських дій потерпіла надала свої банківські дані. Після цього з рахунку жінки зникло понад 59 тисяч гривень.
За аналогічною схемою втратила 16 тисяч гривень 39-річна мешканка Полтавського району, а 39 тисяч гривень — 58-річний житель Миргородського району.
31-річна мешканка Миргородського району планувала отримати міжнародну фінансову допомогу. Для цього жінка ввела всі необхідні дані за сумнівним посиланням, після чого з її банківської картки було списано більш як 25 тисяч гривень.
Також на гачок шахраїв потрапив 37-річний мешканець Горішніх Плавнів, який планував придбати монітор. Він перейшов за посиланням та втратив з рахунку 39 тисяч власних заощаджень.
За вказаними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині вживаються заходи щодо встановлення зловмисників та притягнення їх до юридичної відповідальності.
Правоохоронці закликають громадян бути обачними та дотримуватися простих правил, щоб не втратити власні заощадження:
Нагадаємо, на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень — поліція відкрила кримінальні провадження.
Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть експрацівницю банку, яка оформлювала на клієнтів фейкові кредити: збитки для банку сягнули майже пів мільйона гривень.
Учора ми писали, що напередодні чергового обміну військовополоненими в Україні активізувалися шахраї, які телефонують родинам українських військовополонених та можуть вводити їх в оману, спекулюючи на надзвичайно чутливій темі.
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