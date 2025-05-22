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У Кременчуці хочуть запровадити нову відзнаку — нагрудний знак «Доблесть і пошана»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 112 Коментарів: 1

 

Зокрема, нагороджуватимуть нагрудним знаком цивільних та військових, підприємців та волонтерів

У Кременчуці планують запровадити нову нагороду: почесну відзнаку — Нагрудний знак Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана». Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що отримати нагороду зможуть громадяни України та юридичні особи (крім дотичних до влади), які зареєстровані або працюють на території Кременчуцької громади.

Вручатимуть відзнаку за проявлені героїзм, мужність і відвагу, патріотизм, ініціативність при виконанні службового та громадянського обов’язків, визначні досягнення у військовій, службовій, професійній та громадській діяльності, у тому числі й волонтерській, самовіддані дії в стані ризику для життя, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України і спрямовані на підтримку та зміцнення дієздатності Кременчуцької міської територіальної громади. 

Ухвалити рішення про запровадження нової нагороди мають депутати на найближчому засіданні сесії Кременчуцької міськради.
Нагадаємо, торік у Кременчуці додатково виділяли 69 тисяч гривень на подарункові значки, подяки міського голови та шкіряні теки під відзнаки виконавчого комітету.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: нагородження відзнака нагрудний знак
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Коментарі: 1

1 442
evil:
Сьогодні, 19:18

Супер! В мене вже є номінанти яких вкрай треба шанувати!

Яцина - за мародерство на ноутбуках та причепах!

Корецький - за дерибан переплату на автобусах!

Котляр - за мародерство на банних комплексах

Волкова - за мародерство на дронах

Шаповалов, Марченко - за допомогу в торгівлі з недодержавою агрессором

Доблесть та пошана міста!

 


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