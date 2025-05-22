Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 23 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пр. Заміський, 1/5-7
пров. Веселий, 23-36
пров. Ланковий, 4-11/6
пров. Оксани Мешко, 3-21
пров. Подовжній, 1-7
пров. Трудовий, 3-12
туп. Караїмський, 1/15-12
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Європейська, 6/72, 8/79
вул. Залізнична, 3-21
вул. Заміська, 3-21
вул. Мане-Каца, 2/11-46
вул. Новокагамлицька, 12
вул. Подовжня, 14-23
вул. Сержанта Мельничука, 52-111
вул. Юрія Руфа, 74-131.
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пр. Житлобудівний, 3-20/11
пров. Господарський, 3-10А
пров. Деповський, 1-23
пров. Житлобудівний, 2/34-16
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Композитора Вербицького, 3А,5
пров. Межовий, 1-30
пров. Межовий, 9,23
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
пров. Шкільний, 18/5
пров. Шосейний, 10
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
туп. Автозаводський, 11,2
туп. Степовий, 1-9
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Вагонна, 10-32
вул. Віри Холодної, 33-62
вул. Володимира Великого, 72
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Господарська, 1-38
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Кохнівська, 63-108
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Мрії, 20, 22
вул. Олександрівська, 28-89
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Салганна, 4-12, 33А-65
вул. Соборна, 34/32
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Щаслива, 33.
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
пров. Вербовий, 2,4
пров. Рівненський, 13А-25
туп. Степовий, 1-9
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Сергія Кульчицького, 16-49.
м. Кременчук
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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