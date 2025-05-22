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Як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 65

 

У Сухопутних військ ЗСУ пояснили хто і за яких умов має право на цю одноразову виплату серед тих, хто приєднався до війська до старту проєкту «Контракт 18-24» та хто не має на це право, навіть якщо відповідає віковим критеріям

Як отримати 1 мільйон гривень добровольцям, які у віці 18-24 роки стали на захист України до старту проєкту «Контракт 18-24» роз’яснили у Командуванні Сухопутних військ ЗС України.

Добровольці, які у віці 18-24 роки приєдналися до війська і служили у період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року (старт проєкту «Контракт 18-24») і є чинними військовослужбовцями, мають право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 000 000 гривень. Це передбачено рішенням уряду щодо впровадження ініціативи «Контракт 18-24».

Відповідний наказ командира видається на підставі пакета документів:

  • витягів з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби (трудову діяльність);
  • копій послужних карток;
  • довідок, оформлених за відповідною формою, зокрема з місць попередньої служби, про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях в районах їх ведення, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

Довідки мають бути надані з кожного місця служби військовослужбовця, включаючи поточне.

Факт участі у бойових діях підтверджується на підставі:

  • бойового наказу (розпорядження);
  • журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення;
  • рапорту командира підрозділу.

Військова частина, в якій військовослужбовець проходить службу, за необхідності повинна здійснити відповідні запити до інших військових частин та узагальнити отримані дані для подальшого нарахування грошової винагороди, однак для прискорення процесу військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки.

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Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, які відповідають таким критеріям:

  • були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років;
  • брали безпосередню участь у бойових діях у районах ведення бойових дій сукупно не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);
  • продовжували службу у війську на момент набрання чинності урядовою постановою (13 лютого 2025 року);
  • не притягувалися два або більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення та не мають чинних дисциплінарних стягнень.

Повний розмір виплати також передбачено для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях менше 6 місяців, але отримали поранення або потрапили у полон (крім випадків добровільної здачі) під час захисту України.

Водночас особи, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, права на виплату не мають, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

Винагорода виплачується одноразово за весь період служби та перераховується на картковий рахунок військовослужбовця. Для тих, хто брав участь у бойових діях менше ніж 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року), сума нараховується пропорційно: 1/6 від 1 млн грн за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях. 

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Нагадаємо, 12 лютого «Кременчуцький Телеграф» повідомляв з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, що добровольці віком від 18 до 24 років, котрі вступили до лав Сил оборони України ще до оприлюднення нових умов «Контракту 18-24», також зможуть отримати 1 мільйон гривень. 

Напередодні ми повідомляли, що Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Добровольці за підписання контракту отримають винагороду 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта — під час служби. Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безкоштовне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби.

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В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

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Автор: Віктор Крук
Теги: контракт Сухопутні війська Міноборони добровольці
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