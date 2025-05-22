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Сховище за майже 20 млн грн. У Горішніх Плавнях розслідують можливе привласнення грошей

Вчора, 21:01 Переглядів: 184

Слідчий суддя дозволив тимчасовий доступ до документів у межах розслідування

Правоохоронці розслідують можливе привласнення грошей під час будівництва укриття для одного з навчальних закладів Горішніх Плавнів. Нині слідство триває в рамках відкритого з початку року кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду за 19 травня.

За даними слідства, навчальний заклад у Горішніх Плавнях уклав з приватною фірмою договір на будівництво укриття вартістю понад 21 млн грн без ПДВ. Згодом вартість зменшили до 18,1 млн грн. Водночас, як встановили слідчі з Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, підряднику перерахували 20,2 млн грн — це на понад 2 млн грн більше від затвердженої суми.

Слідчий суддя дозволив тимчасовий доступ до документів у межах розслідування. 

Як вказано у системі Prozorro, мова йде про облаштування сховища для загальноосвітньої школи I–III ступенів № 3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради. Договір підписали з приватним підприємством «Лер». Як раніше писало видання Медіадоказ посиланням на дані з Youcontrol, підприємство зареєстрували у 1999 році в Кременчуці зі статутним капіталом 100 гривень.

З 2020 року директором та власником компанії є Манжалій Євген Миколайович. Про чоловіка відомо, що до 2021 року він очолював ПП «Технобуд-Монтаж», яка з 8 вересня 2022 року знаходиться в «чорному» списку Антимонопольного комітету України (АМКУ), йдеться у матеріалі.

Євген Манжалій також був головою Горішньоплавнівської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка і балотувався у 2020 році до Горішньоплавнівської міськради та до Полтавської обласної ради. Але не пройшов.

Нагадаємо, Кременчуцький районний суд призначив повторну судову будівельно-технічну експертизу у справі щодо ймовірних зловживань під час ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Недогарки Піщанської громади.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: суд укриття Горішні Плавні
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