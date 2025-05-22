Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині жінка протягом року систематично знущалася з батька: що вирішив суд

Вчора, 22:00 Переглядів: 238

 

За 11 місяців правоохоронці задокументували щонайменше 8 фактів домашнього насильства

На Кременчуччині судили жінку, яка упродовж року систематично знущалася з батька. Про це стало відомо із вироку Козельщинського районного суду від 19 травня.

У матеріалах справи зазначено, що упродовж року, із березня 2024 до січня 2025 року постійно знущалася з батька — словесно ображала чоловіка, використовувала нецензурну лайку щодо нього та погрожувала фізичною розправою, що призвело до психологічних страждань та погіршення стану життя потерпілого.

Правоохоронці також у цей період зафіксували щонайменше 8 випадків домашнього насильства у сім'ї. Жінку також неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за скоєне.

На суді обвинувачена вину визнала повністю, підтвердила обставини вчиненого правопорушення і повідомила, що щиро розкаюється у скоєному. Потерпілий також повідомив, що вони із дочкою примирилися і попросив суворо її не карати.

Опрацювавши усі матеріали справи суд визнав обвинувачену у скоєнні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України) та призначив їй 1 рік пробаційного нагляду. Також жінка має сплатити майже 16 тисяч гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, нещодавно обмеження волі призначили жителю Кременчуцького району, який систематично знущався зі своєї дружини.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду домашнє насильство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх