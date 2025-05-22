На Кременчуччині жінка протягом року систематично знущалася з батька: що вирішив суд

Вчора, 22:00 Переглядів: 238

На Кременчуччині судили жінку, яка упродовж року систематично знущалася з батька. Про це стало відомо із вироку Козельщинського районного суду від 19 травня.

У матеріалах справи зазначено, що упродовж року, із березня 2024 до січня 2025 року постійно знущалася з батька — словесно ображала чоловіка, використовувала нецензурну лайку щодо нього та погрожувала фізичною розправою, що призвело до психологічних страждань та погіршення стану життя потерпілого.

Правоохоронці також у цей період зафіксували щонайменше 8 випадків домашнього насильства у сім'ї. Жінку також неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за скоєне.

На суді обвинувачена вину визнала повністю, підтвердила обставини вчиненого правопорушення і повідомила, що щиро розкаюється у скоєному. Потерпілий також повідомив, що вони із дочкою примирилися і попросив суворо її не карати.

Опрацювавши усі матеріали справи суд визнав обвинувачену у скоєнні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України) та призначив їй 1 рік пробаційного нагляду. Також жінка має сплатити майже 16 тисяч гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, нещодавно обмеження волі призначили жителю Кременчуцького району, який систематично знущався зі своєї дружини.