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Слідчі розслідують привласнення коштів і підроблення під час ремонту амбулаторії в Недогарках

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 270

Підрядник, ТОВ «Будівельно-монтажне бюро», має підписані договори на загальну суму у понад 12 млн грн, більшість держзамовлень — з Полтавської області. Участь у закупівлях фірма брала лише у 2021 році, у рік свого заснування. З 2022 року власницею і засновницею ТОВ є Тетяна Свєташова, яка має ще з десяток компаній по всій країні. Першим керівником і засновником фірми є Сергій Клименко, який, як вказано у Судовій владі, йде як обвинувачений у цій справі

Кременчуцький районний суд призначив повторну судову будівельно-технічну експертизу у справі щодо ймовірних зловживань під час ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Недогарки Піщанської громади. Йдеться про розслідування, яке триває в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 — привласнення коштів та службове підроблення. Про це стало відомо з ухвали суду за 15 травня. 

Справу розглядають за обвинуваченням підрядника у махінаціях із коштами, виділеними на капремонт медзакладу. За даними слідства, договір щодо ремонту був укладений 2 липня 2021 року. 

Експерти мають з’ясувати:

  • чи відповідають фактичні обсяги та вартість виконаних робіт звітній та проєктній документації;
  • якщо є розбіжності — на яку суму вони становлять.

Суд зобов’язав надати експертам доступ до об’єкта і дозволив бути присутніми на огляді представникам сторін разом з обвинуваченим. 

Як вказано у Prozorro, виконавчий комітет Піщанської сільської ради уклав договір на ремонт будівлі амбулаторії з ТОВ «Будівельно-монтажне бюро» вартістю 1 млн 498 тисяч 446 грн. 

За даними Clarity Project, ТОВ «Будівельно-монтажне бюро» нині зареєстроване у місті Чоп Закарпатська область, раніше фірма була зареєстрована у Києві. ТОВ має загалом 6 підписаних договорів на загальну суму у понад 12 млн грн, більшість держзамовлень — з Полтавської області. Участь у закупівлях «Будівельно-монтажне бюро» брало лише у 2021 році. З 2022 року власницею і засновницею фірми є Тетяна Свєташова, яка має ще з десяток компаній по всій країні. 

Саме «Будівельно-монтажне бюро» заснували у березні 2021 року, тендер від Піщанської громади отримало у липні, менш ніж за пів року. Першим керівником і засновником фірми є Сергій Клименко, який, як вказано у Судовій владі, йде як обвинувачений у цій справі.

Як йдеться у звіті Полтавської обласної ради про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки, станом на 2022 рік роботи у медзакладі вже були завершені. На ремонт залучили гроші з державного та місцевого бюджетів. Гроші надали у рамках розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть фізичну особу-підприємця, який незаконно отримав понад 1 мільйон 600 тисяч гривень під час ремонту дитячого садка. 

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: ремонт Піщане лікарня
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