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На Полтавщині судитимуть ФОПа, який збагатився на ремонті дитсадка на понад 1,6 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 79

 

Підприємству перерахували кошти за постачання устаткування та його монтаж, але роботи так і не були виконані

На Полтавщині судитимуть фізичну особу-підприємця, який незаконно отримав понад 1 мільйон 600 тисяч гривень під час ремонту дитячого садка. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2023 році орган місцевого самоврядування Полтавського району та будівельна компанія уклали договір на 41,7 мільйона гривень щодо реконструкції будівлі дитячого садка. Відомо, що ФОП, який фактично керував будівельною компанією отримав від органу місцевого самоврядування на рахунок компанії кошти за постачання устаткування та його монтаж, але роботи так і не виконав. Надалі підприємець перерахував кошти на власний розрахунковий рахунок.

Таким чином упродовж листопада 2023 — березня 2024 років підприємець збагатився на понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. 

Аби відшкодувати завдані територіальній громаді збитки прокурори пред’явили до обвинуваченого позовну заяву.

Судитимуть підприємця за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, директорку Першої міської лікарні у Кременчуці Бородянець підозрюють у зловживанні владою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: дитячий садок ремонт розтрата прокуратура зловживання службове становище
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