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Кременчуцький вокзал позначили на мапі безбар’єрності

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 229

Для деяких вокзалів доступні 3D-моделі — з їх допомогою можна заздалегідь роздивитися вхід, перони та планувати маршрут

Кременчуцький залізничний вокзал увійшов до оновленої мапи безбар’єрності, яку створили «Укрзалізниця» та проєкт ЛУН. Загалом вона охоплює 53 вокзали України. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

 

На мапі зазначено, наскільки доступні вхідні групи, квиткові каси, інформаційні стійки, укриття та зали очікування. Також є інформація про наявність ліфтів, допоміжних засобів для посадки, кімнати матері й дитини та наявність вокзальних помічників. Для деяких вокзалів доступні 3D-моделі — з їх допомогою можна заздалегідь роздивитися вхід, перони та планувати маршрут.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» показала нові вагони, виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі

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Автор: Телеграф
Теги: вокзал
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