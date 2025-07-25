На вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони — Укрзалізниця

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 247

Посилюють перевірку документів перед посадкою у поїзди

Укрзалізниця посилює контроль під час посадки пасажирів у поїзди. Це пов’язано з численними зверненнями щодо недостатньої перевірки даних — зокрема, збігу імені у квитку та в паспорті.

Як повідомили в компанії, на вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові інструкції для ретельної перевірки документів.

В УЗ нагадують, що:

для придбання квитків на популярні міжнародні рейси діє верифікація через застосунок «Дія»;

сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;

OLX блокує шахраїв, які продають фейкові квитки — про такі випадки просять повідомляти УЗ.

У компанії зазначили, що під час пікового сезону залізниця продовжує:

надавати пріоритет військовим, внутрішньо переміщеним особам та дітям з прифронтових регіонів;

призначати додаткові рейси та оптимізувати використання вагонів;

боротися з перекупниками та квитковими шахраями.

Нагадаємо, що в Україні набули чинності нові правила перевезення тварин у поїздах.