Укрзалізниця посилює контроль під час посадки пасажирів у поїзди. Це пов’язано з численними зверненнями щодо недостатньої перевірки даних — зокрема, збігу імені у квитку та в паспорті.
Як повідомили в компанії, на вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові інструкції для ретельної перевірки документів.
В УЗ нагадують, що:
У компанії зазначили, що під час пікового сезону залізниця продовжує:
Нагадаємо, що в Україні набули чинності нові правила перевезення тварин у поїздах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.