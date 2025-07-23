В Україні оновили правила перевезення тварин у поїздах — Мінрозвитку

Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України
За ініціативи «Укрзалізниці», Мінрозвитку оновило Правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, щоб зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Зокрема, зміни стосуються лібералізації умов перевезення домашніх тварин:
Перед оновленням правил «Укрзалізниця» провела консультації з експертами Мінрозвитку, зоозахисною організацією UAnimals та транспортними фахівцями країн-партнерів.
Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України.
Нагадаємо, учора ми повідомляли, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів.
Нещодавно ми повідомляли, що уряд затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах.
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