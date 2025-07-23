В Україні оновили правила перевезення тварин у поїздах — Мінрозвитку

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Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України

За ініціативи «Укрзалізниці», Мінрозвитку оновило Правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, щоб зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зокрема, зміни стосуються лібералізації умов перевезення домашніх тварин:

Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та Інтерсіті+), якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блок місць в одному ряду в Інтерсіті+ та Інтерсіті.

Службові собаки військовослужбовців можуть подорожувати безоплатно в будь-якому вагоні — обов’язково у наморднику та на повідці.

Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволено використовувати сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.

Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски — за умови викупу всіх місць.

— У всіх випадках пасажири повинні мати ветеринарні документи та квиток для тварини, а також повідець і намордник для собак великих порід. У разі алергії або дискомфорту інших пасажирів, поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда, — йдеться в повідомленні.

Перед оновленням правил «Укрзалізниця» провела консультації з експертами Мінрозвитку, зоозахисною організацією UAnimals та транспортними фахівцями країн-партнерів.

Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів.

Нещодавно ми повідомляли, що уряд затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах.