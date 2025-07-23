Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Подорожі

В Україні оновили правила перевезення тварин у поїздах — Мінрозвитку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 131

 

Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України

За ініціативи «Укрзалізниці», Мінрозвитку оновило Правила перевезень пасажирів, багажу та вантажобагажу, щоб зробити залізничні подорожі комфортнішими та більш інклюзивними. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зокрема, зміни стосуються лібералізації умов перевезення домашніх тварин:

  • Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть подорожувати у всіх типах вагонів (зокрема СВ, РІЦ та Інтерсіті+), якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блок місць в одному ряду в Інтерсіті+ та Інтерсіті.
  • Службові собаки військовослужбовців можуть подорожувати безоплатно в будь-якому вагоні — обов’язково у наморднику та на повідці.
  • Переноски для тварин не обов’язково мають бути жорсткими: дозволено використовувати сумки, рюкзаки або інші засоби для перевезення з водонепроникним поглинальним дном.
  • Дрібні тварини (зокрема собаки до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски — за умови викупу всіх місць.

 

— У всіх випадках пасажири повинні мати ветеринарні документи та квиток для тварини, а також повідець і намордник для собак великих порід. У разі алергії або дискомфорту інших пасажирів, поїзна бригада допоможе організувати пересадку в межах поїзда, — йдеться в повідомленні.

Перед оновленням правил «Укрзалізниця» провела консультації з експертами Мінрозвитку, зоозахисною організацією UAnimals та транспортними фахівцями країн-партнерів.

Оновлені правила вже набули чинності та поширюються на всі залізничні перевезення територією України.

 

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів.

Нещодавно ми повідомляли, що уряд затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах.

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Мінрозвитку
Теги: Укрзалізниця тварини собаки коти правила
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх