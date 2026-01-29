У Полавській ОВА кадрові зміни: на посаду заступника начальника погодили Євгена Кончаковського (уточнено)

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 248

Кабмін погодив призначення на посаду заступника новому очільнику Полтавської облвійськадміністрації — ним став Євген Кончаковський, який раніше в області очолював департамент освіти. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Нагадаємо, близько двох тижнів тому очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич погодив звільнення двох своїх заступників — Антона Чубенка та Володимира Когута, який певний час був т. в. о. облвійськадміністрації.

Кадрові зміни не торкнулися лише Максима Калініна, який залишився на посаді заступника.

Нагадаємо, і Антона Чубенка, і Володимира Когута на посади заступників призначив тодішній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у грудні 2023 року.

Віталія Дяківнича президент призначив головою Полтавської обласної держадміністрації 8 січня 2026 року.