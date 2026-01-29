Кабмін погодив призначення на посаду заступника новому очільнику Полтавської облвійськадміністрації — ним став Євген Кончаковський, який раніше в області очолював департамент освіти. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Нагадаємо, близько двох тижнів тому очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич погодив звільнення двох своїх заступників — Антона Чубенка та Володимира Когута, який певний час був т. в. о. облвійськадміністрації.
Кадрові зміни не торкнулися лише Максима Калініна, який залишився на посаді заступника.
Нагадаємо, і Антона Чубенка, і Володимира Когута на посади заступників призначив тодішній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у грудні 2023 року.
Віталія Дяківнича президент призначив головою Полтавської обласної держадміністрації 8 січня 2026 року.
