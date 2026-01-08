Президент призначив нового очільника Полтавської ОВА: що про нього відомо

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 29

Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив на посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. Про це стало відомо з Указу Президента №37/2026.

Хто такий Віталій Дяківнич

Відомо, що до погодження на посаду начальника ОВА посадовець очолював Миргородську районну військову адміністрацію.

Віталій Дяківнич родом з селища Диканька, вказано у його біографічній довідці.

Має вищу освіту. У 2001 році здобув кваліфікацію вчителя історії та основ економіки у Полтавському педуніверситеті. У 2020 році отримав ступінь магістра з публічного управління та адміністрування, закінчивши Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Стаж державної служби становить понад 15 років.

Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» (Указ Президента України від 5 серпня 2022 року № 559/2022), а також пам’ятним нагрудним знаком командувача Повітряних Сил Збройних Сил України «За сприяння Повітряним Силам ЗС України» (наказ від 5 жовтня 2024 року № 819).

Є депутатом Диканської селищної ради восьмого скликання.

У 2001–2002 роках працював державним податковим інспектором у Петропавлівській міжрайонній державній податковій інспекції Дніпропетровської області. У 2002–2003 роках обіймав посаду менеджера зі збуту в колективному фермерському господарстві «Лот».

У 2004–2005 роках працював оператором копіювально-розмножувальної техніки Диканської районної ради. З лютого 2005 року по грудень 2016 року — спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату Диканської районної ради.

У грудні 2016 року призначений керівником апарату Диканської районної державної адміністрації, на цій посаді працював до березня 2021 року.

З червня 2021 року по січень 2023 року обіймав посаду першого заступника голови Миргородської РВА. З січня 2023 року працював головою Миргородської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, нині обов’язки керівника Полтавської ОВА тимчасово виконує Володимир Когут, заступник начальника ОВА. У грудні 2024 року Зеленський звільнив Філіпа Проніна з посади очільника ОВА. На сьогодні він керує Державною службою фінансового моніторингу України.

Зазначимо, що Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

На початку 2026 року президент України провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині.