Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 9 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40.
б-р. Українського відродження, 10, 12, 14, 16
пр. Луговий, 2/25
пров. 1-й Деповський, 12, 14
пров. Делегатський, 3–20
пров. Захисний, 3–15
пров. Козачий, 24–34
пров. Луговий, 2/25–19
пров. Парковий, 1–15А
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Фізкультурний, 1
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 4-й Малокохнівський, 5–10
туп. Козачий, 3–10/29
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Гранітна, 5
вул. Ігоря Сікорського, 1–41
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Каховська, 26/72–47
вул. Київська, 1/49, 3А, 3Б
вул. Козацька, 83–134
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Лейтенанта Покладова, 1А
вул. Лугова, 16–44
вул. Молодіжна, 4А
вул. Павла Скоропадського, 11–26
вул. Перекопська, 4, 6, 12
вул. Ракетна, 9
вул. Раїси Кириченко, 84–96/4
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Університетська, 31/6, 33, 39
вул. Хорольська, 64–117.
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
просп. Полтавський, 277/2–281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
