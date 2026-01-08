ГО "Захист держави"
Через погіршення погодних умов уряд ухвалив рішення щодо дистанційного навчання та роботи

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 318

 

У школах можуть продовжити зимові канікули до 19 січня

Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом ухвалено відповідні рішення. Про них повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади та обласними військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

  • тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;
  • переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.
— Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах, - зазначила очільниця уряду.

Кабмін рекомендував обласним військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

При цьому Юлія Свириденко уточнила, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

— Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем, — наголосила прем'єр-міністерка.

 

Автор: Віктор Крук
Вверх