Через погіршення погодних умов уряд ухвалив рішення щодо дистанційного навчання та роботи

Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря урядом ухвалено відповідні рішення. Про них повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади та обласними військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:
Кабмін рекомендував обласним військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.
При цьому Юлія Свириденко уточнила, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.
