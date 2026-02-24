«Полтаваобленерго» попереджає про небезпеку та закликає до збереження електромереж

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 73

Під час дії воєнного стану особливо гостро стоїть питання збереження електромереж, належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам. Про це нагадало АТ «Полтаваобленерго» та звернулося до громадян, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та власників (користувачів) земельних ділянок через територію яких проходять повітряні і кабельні лінії електропередач, або які розташовані поруч з охоронними зонами електромереж і електроустановок, «суворо і неухильно дотримуватися Правил охорони електричних мереж».

Охоронні зони електромереж

У компанії пояснили де і як встановлюються охоронні зони електромереж.

Уздовж повітряних ліній (ПЛ) електропередачі — у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань:

2 м — для лінії до 1 кВ,

10 м — 3-20 кВ,

15 м — 35 кВ,

20 м — 110 кВ,

25 м — 154 кВ, 220 кВ,

30 м — 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ,

40 м — 750 кВ.

Уздовж переходів повітряних ліній через водоймища — у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидва боки лінії від крайніх проводів (за умови невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на 100 м, для всіх інших водних об’єктів — на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж ПЛ, що проходять по суші).

За периметром трансформаторних підстанцій (ТП), розподільних пунктів (РП) і пристроїв — на відстані 3 м від цих споруд або їхніх огорож.

Уздовж підземних кабельних ліній (КЛ) електропередачі (крім КЛ електропередачі напругою до 1 кВ, прокладених у місцях під тротуарами) — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м.

Що заборонено в охоронних зонах електромереж

Згідно з Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабміну від 27 грудня 2022 р. № 1455 та ст. 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, ТП, РП і пристроїв не допускаються дії, що можуть порушити нормальну роботу електрообладнання, спричинити його пошкодження або нещасні випадки.

Зокрема забороняється:

— будувати житлові будинки, будинки громадського призначення;

— розміщувати споруди іншого призначення на меншій, ніж встановлена нормами, відстані від елементів електричних мереж;

— складати будь-які матеріали, сміття, розпалювати вогнища, здійснювати підпал стерні, очерету та бур’яну, влаштовувати звалища;

— саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспективного росту не більше 2 м;

— розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;

— влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

— відсипати ґрунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди;

— запускати безпілотні літальні апарати (крім випадків використання їх для забезпечення експлуатації та охорони електричних мереж), повітряні кулі;

— перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне перемикання електричних апаратів та приєднання до електромереж;

— накидати на струмопровідні частини об’єктів передачі електричної енергії і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи.

В охоронних зонах кабельних ліній додатково забороняється:

— виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 т;

— зливати їдкі і такі, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали;

— кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних КЛ електропередачі);

— виконувати будівельні роботи та зводити об’єкти будівництва будь-якого призначення;

— виконувати роботи із застосуванням автотранспорту та техніки з навантаженням на вісь понад 5 т;

— займатися промисловим рибальством (в охоронних зонах підводних КЛ

електропередачі та/або зв’язку (телемеханіки).

Копати і будувати — небезпечно для життя

У межах охоронних зон електричних мереж забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об’єктів передачі електричної енергії, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки.

Категорично заборонено торкатися опор руками, прив’язувати до них тварин, облаштовувати поруч табори і місця відпочинку людей.

— А до обірваних проводів наближатися на відстань, меншу 8 метрів, людям і тваринам взагалі смертельно небезпечно! – попереджають енергетики.

Вони закликають негайно повідомляти про їх місцезнаходження кол-центру АТ «Полтавобленерго» за цілодобовими номерами:

0800-205-035 (безкоштовно на території України),

(0532) 510-910 (згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку),

097-20-20-207 (безкоштовно в мережі «Київстар»),

093-17-02-533 (безкоштовно в мережі «Lifecell»),

050-305-99-10 (безкоштовно в мережі «Vodafone»).

— До прибуття ремонтної бригади необхідно організувати охорону обірваних проводів, щоб запобігти наближенню до них транспортних засобів, людей і тварин, — додають у компанії.

У «Полтавобленерго» пояснюють, що при плануванні будь-яких робіт в охоронних зонах ліній електропередач напругою 35-154 кВ, треба телефонувати у службу ЛЕП 35 кВ і вище за номерами: (0532) 516-335, 516-324.

А тим, хто буде проводити їх в охоронних зонах 0,4-10 кВ, слід обов’язково повідомляти про це у об’єднану філію або дільницю АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за місцем їх розташування.

Яка відповідальність за порушення

За порушення Правил охорони електромереж законодавством України встановлена цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність.

Відповідно до ст. 194-1 Кримінального кодексу України, умисне пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктів, або спричинило небезпеку для життя людей, — карається штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або загальнонебезпечним способом, — караються позбавленням волі на строк від 3-х до 10 років.

Відповідальність за порушення Правил передбачена і ст. 99 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою попередження або накладання на порушника штрафу у розмірі від 2-х до 6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 4-х до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас сплата штрафу не позбавляє правопорушника від усунення наслідків порушення та відшкодування енергопідприємству заподіяних майнових збитків.

Якщо аварійні пошкодження внаслідок удару ворога

Враховуючи те, що в нашій країні йде війна, «Полтавобленерго» пояснило, як поводитися у місцях аварійного пошкодження електроустановок внаслідок бойових дій.

Якщо поблизу енергооб’єктів ви вивили уламки БПЛА, авіаційних бомб або інших вибухонебезпечних предметів, слід:

— припинити/не проводити роботи у районі виявлення вибухонебезпечного предмета/предметів;

— не підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

— не заливати підозрілий предмет рідинами, не засипати його грунтом та не накривати його;

— не здійснювати на підозрілий предмет та поруч з ним звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже вибухові пристрої можуть бути чутливі до цього, а також до нагрівання;

— не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами поряд з підозрілими предметами (вони можуть спровокувати вибух);

— попередити про знахідку інших осіб, які є поруч;

— організувати відведення на безпечну відстань (не менше 100 м) усіх людей, які є поблизу, при цьому рухатися назад слід тим же шляхом, яким наблизилися до вибухонебезпечного предмета, за можливості, по своїх слідах;

— від’їхати на автомобілі не менше 500 м та негайно повідомити МНС (тел. 101), поліцію (тел. 102) у випадку виявлення постраждалих, викликати швидку допомогу (тел. 103);

— дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.