Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 67

У вівторок, 24 лютого, у зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас повітряних ліній, виконанням планових ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування електромереж у Кременчуці та на території громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на деяких вулицях. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00:

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29-33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А;

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1,3,5,7.

З 8.00 до 18.00:

пров. Олексія Бутовського, 4-51;

вул. Проліскова, 1-11;

туп. Пугачова, 1-21;

туп. Спокійний, 1-14;

вул. Юрія Кондратюка, 1-30А;

вул. Юрія Липи, 41-68/39;

пров. 1-й Весняний, 3-13;

пров. 2-й Весняний, 2-13;

пров. Августина Волошина, 1-46;

вул. Ботанічна, 1-34;

вул. Весняна, 3-19/5;

проїзд Весняний, 7-12;

проїзд Володимира Константиновича, 7-39;

пров. Гетьмана Сомка, 7/2;

вул. Громадянська, 56-61/32;

проїзд Івана Калиновича, 1-60;

вул. Кільцева, 12-34;

пров. Князя Олега, 1-48/15;

вул. Кооперативна, 77-131/5;

пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;

вул. Миколи Пирогова, 4-44/4;

пров. Миколи Пирогова, 1/13-8;

вул. Нескорених, 15-54;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

с. Потоки;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Соснівка.

З 8.00 до 17.00: