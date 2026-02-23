Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 67
Енергетики проводитимуть планові роботи з технічного обслуговування електромереж
У вівторок, 24 лютого, у зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас повітряних ліній, виконанням планових ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування електромереж у Кременчуці та на території громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на деяких вулицях. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00:
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7.
З 8.00 до 18.00:
- пров. Олексія Бутовського, 4-51;
- вул. Проліскова, 1-11;
- туп. Пугачова, 1-21;
- туп. Спокійний, 1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-30А;
- вул. Юрія Липи, 41-68/39;
- пров. 1-й Весняний, 3-13;
- пров. 2-й Весняний, 2-13;
- пров. Августина Волошина, 1-46;
- вул. Ботанічна, 1-34;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- проїзд Весняний, 7-12;
- проїзд Володимира Константиновича, 7-39;
- пров. Гетьмана Сомка, 7/2;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- проїзд Івана Калиновича, 1-60;
- вул. Кільцева, 12-34;
- пров. Князя Олега, 1-48/15;
- вул. Кооперативна, 77-131/5;
- пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
- вул. Миколи Пирогова, 4-44/4;
- пров. Миколи Пирогова, 1/13-8;
- вул. Нескорених, 15-54;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Миколаївська, 1,1А,7,9,12,16;
- вул. Покровська, 9/14;
- вул. Тараса Шевченка, 14/10,16А,16/5,19/3;
- вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. Деповська, 62- 100;
- вул. Миколи Кучми, 65-94;
- пров. Новоіванівський, 1/3-23/19;
- вул. Новоіванівська, 17А-38;
- вул. Силікатна, 2/12-15;
- пров. Силікатний, 1-17/18;
- пров. Столярний, 1-22;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4;
- вул. Лебедина,5-40/4;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Капітана Трусова, 5-40/4;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13,7/13,9;
- вул. Богдана Хмельницького, 53,112/1;
- вул. Гійома Боплана, 4-15/9;
- вул. Затонна, 24;
- пров. Центральний, 8,10;
- вул. Юрія Липи, 3/3-13/16;
- туп. Марка Жмайла, 3-8;
- вул. Арсенальна, 2/6,3;
- вул. Переяславська, 39/2-55;
- вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;
- пров. Турбінний, 4-14А;
- просп. Свободи, 8;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
- туп. 3-й Озерний, 3-8;
- пров. Грушевий, 2-28;
- пров. Дачний, 6А-28;
- вул. Дніпровська, 28;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Софії Русової, 9-72;
- пров. Козака Кременя, 1-37;
- вул. Космічна, 1-20;
- вул .Озерна, 3-21/5;
- проїзд Озерний, 3-10А;
- вул. Перекопська, 2-51Б;
- вул. Республіканська, 93-146;
- вул. Садківська, 15/20-54;
- пров. Садківський, 2-56;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Січовий, 1/1-17;
- пров. Технічний, 1-29;
- вул. Академіка Герасимовича, 49,51;
- вул. Василя Стуса, 51-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- туп. Космонавтів, 1,2;
- вул. Ліщинова, 4-8, 27, 29;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- пров. Сергія Петренка, 1-33;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремневий, 4-16; в
- ул. Одеська, 9-31А;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 4-63;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Лубенський, 1-59/1;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-156;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-17;
- пр. Юнацький, 2,6А;
- пр. Георгія Петька, 4;
- вул. Кавказька, 1-43А;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-85;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 42А-57/2;
- вул. Республіканська, 93,93А;
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Новосхідна, 14/26-36;
- вул. Правобережна, 1А-48А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Східна, 2/3-38;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- вул. Шкільна, 1-17;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 6А,11;
- туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
- туп. 3-й Озерний, 3-8;
- вул. Софії Русової, 58-72;
- пров. Козака Кременя, 25-37;
- пр. Озерний, 3-10А;
- вул. Перекопська, 4-51Б;
- вул. Садківська, 39-54;
- пров. Садківський, 25-56;
- пров. Технічний, 15-29;
- вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
- пров. Гетьмана Сомка, 2А-23;
- вул. Громадянська, 26-55;
- пров. Дачний, 1-11;
- пр. Дачний, 3-15;
- пр. Миколи Руденка, 2/20-22/1;
- вул. Раїси Кириченко, 3-26;
- пров. Центральний, 11;
- вул. Юрія Липи, 12-46;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Європейська, 6/72,8/79;
- вул. Залізнична, 3-81;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр. Заміський, 1/5-7;
- вул. Кагамлицька, 1/18-66;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- туп. Караїмський, 1/15-12;
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-22;
- вул. Новокагамлицька, 12-45;
- пров. Оксани Мешко, 3-21;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Подовжній, 1-7;
- вул. Подовжня, 3-23;
- пров. Робітничий, 3-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-195;
- пров. Сивашський, 2В-30/4;
- пр. Степана Васильченка, 3-16;
- пров. Токарний, 3-26/14;
- пров. Трудовий, 3-14/12;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька, 116А;
- пров. Ювілейний, 3-23;
- вул. Юрія Руфа, 74-177/1;
- пров. Антіна Кущинського, 4,4А,6,8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- вул. Європейська, 83/18,85,87;
- пров. Кар’єрний, ¼-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- вул. Криворудна, 2-14;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Полковника Оксанченка, 5-69;
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- туп. 2-й Володимира Вернадського, 2-7;
- вул .Володимира Вернадського, 47-75;
- вул. Лікаря Бончука, 18-33;
- вул. Правобережна, 21-40А;
- вул. Сонячна, 1-21;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Івана Мазепи, 47-63/12;
- вул. Левка Лук’яненка, 5,5А;
- вул. Софіївська, 68-80/13;
- вул. Троїцька, 69/15.
