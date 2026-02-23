Колектив Кременчуцького льотного коледжу виступив проти передислокації закладу
Трудовий колектив Кременчуцького льотного коледжу публічно заявив про незгоду з рішенням щодо передислокації навчального закладу.
Позицію працівників озвучив Микола Капінос — голова профспілки та керівник Кременчуцького осередку ГО «Захист Держави». Організація офіційно підтримала трудовий колектив і долучилася до відстоювання його позиції.
За словами представників колективу, рішення було ухвалене:
без фінансово-економічного обґрунтування;
без консультацій із працівниками;
без оцінки можливих ризиків;
без відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
Працівники закладу наполягають на призупиненні процесу передислокації, проведенні перевірки законності та доцільності такого рішення, а також очікують на публічну позицію депутатів обласної ради на підтримку трудового колективу.
📌 Детальніше — у відеозверненні за посиланням:
https://www.facebook.com/share/v/1CH2RDyu8K/