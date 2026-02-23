Минулого тижня під час виконання службових обовʼязків загинули четверо поліцейських та двоє рятувальників

Сьогодні стало відомо про новий теракт у Миколаєві — поранено семеро патрульних, двоє з них знаходяться у важкому стані

За минулий тиждень під час виконання службових обовʼязків загинули шестеро співробітників підрозділів МВС

Безпека країни має надзвичайно високу ціну. За минулий тиждень під час виконання службових обовʼязків загинули шестеро співробітників підрозділів МВС — поліцейські та рятувальники ДСНС. Про це повідомив департамент комунікації МВС.

У суботу стало відомо про загибель на Куп’янщині двох поліцейських з підрозділу спецпризначення «Білі Янголи», які виїхали на евакуацію мирного населення. Росіяни вдарили по їхній автівці «Ланцетом». Загинули Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейский отримав поранення. Юлії було лише 23 роки, Євгену — 39 років. Без батька залишилися двоє дітей.

— Поліцейські евакуаційної групи «Білий Янгол» Юлія Келеберда та Євген Калган віддали найдорожче — власні життя, рятуючи людей з небезпечних територій. Ворожий дрон влучив у їхній автомобіль, - написали у повідомленні МВС.

21 лютого на Сумщині загинув поліцейський Сергій Славський та його дружина — фельдшер екстреної медичної допомоги. Подружжя надавало допомогу 17-річному та 24-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Евакуаційний автомобіль атакував ворожий безпілотник. Сергію Славському було 32 роки. Його дружині Христині — 25.

— Поліцейський Сергій Славський загинув на Сумщині, надаючи допомогу пораненим унаслідок ворожого удару, — зазначили у повідомленні МВС.

Учора у Львові внаслідок теракту, скоєного російською агенткою, загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Близько 00.30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух. Було поранено 25 осіб, з них троє знаходиться у критичному стані — медики борються за їх життя.

— Патрульна Вікторія Шпилька стала жертвою теракту у Львові. Її колеги зазнали поранень, частина з них перебуває у важкому стані в лікарні, - написали у повідомленні МВС.

Життя рятувальників Василя Танасишина та Романа Гнатіва обірвалися внаслідок ДТП на Тернопільщині. Вони прямували до місця збору особового складу для подальшого відрядження на ротацію у зону ведення бойових дій.

— Вони загинули, виконуючи свій обов’язок — захищаючи, рятуючи, евакуюючи та допомагаючи. Світла пам’ять! — підсумували у повідомленні.

Сьогодні увечері стало відомо про новий теракт у Миколаєві. Поранено семеро патрульних, двоє з них у важкому стані — лікарі борються за їхні життя. ​Поліцейські приїхали на перезмінку та припаркували авто на території станції, де стався вибух.