На Полтавщині створили робочу групу для щоденного контролю роботи ВЛК

Полтавська обласна військова адміністрація створила міжвідомчу робочу групу для щоденного моніторингу роботи військово-лікарських комісій. Відповідне розпорядження підписав т.в.о. начальника ПОВА Волоидмир Когут 24 грудня 2025 року.
Як зазначено в документі, рішення ухвалили для забезпечення прозорості, об’єктивності та ефективності мобілізаційних заходів, а також для оперативного реагування на можливі порушення в роботі ВЛК.
Робоча група має щоденно перевіряти діяльність військово-лікарських комісій. Організацію цієї роботи доручили Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА.
Головою міжвідомчої робочої групи призначили заступника директора департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Юрія Курилка. До складу групи увійшли представники обласного департаменту охорони здоров’я, поліції, обласної лікарні та підрозділу з питань оборонної роботи.
Нагадаємо, на Полтавщині продовжують розгляд справ ВЛК, за якими кожен п'ятий військовозобов'язаний чоловік виявився непридатним до служби.
