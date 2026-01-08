Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Ігоря Антоніва

Сьогодні, 18:54 Переглядів: 409

Чоловік учора вранці виїхав з місця мешкання на автомобілі Хюндай Санта Фе та до цього часу не повернувся

Працівники відділу № 2 Полтавського райуправління поліції встановлюють місце знаходження зниклого 41-річного мешканця міста Первомайськ Миколаївської області Ігоря Антоніва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Відомо, що чоловік 7 січня близько 11 години виїхав з місця мешкання на автомобілі чорного кольору Хюндай Санта Фе з номерними знаками ВЕ 0248 ЕС та до цього часу не повернувся. Останній раз автомобіль був зафіксований у селі Мачухи Полтавської області.

Прикмети зниклого: на вигляд 40-50 років, зріст 170 см, середньої статури, має татуювання на лівій руці «рукав».

Був одягнений в червону куртку, чорну шапку, чорні спортивні штани, можливо окуляри для корекції зору.

— Якщо у вас є інформація про зниклого чоловіка або місце його перебування, просимо повідомити до відділу № 2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (050) 407-43-71, (099) 485-50-02 або 102, — закликають правоохоронці.





