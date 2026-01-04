Зеленський провів співбесіду з новим керівником Полтавської ОВА, але імені його не назвав

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині. Про це він написав у своєму телеграмі.
За словами президента, розмови з кандидатами були ґрунтовними, а рішення щодо призначень ухвалять найближчим часом. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області.
Президент також подякував керівникам, які працювали на цих посадах раніше, та наголосив, що ключовим завданням майбутніх очільників областей стане посилення місцевого самоврядування, стійкості громад і спроможності регіонів захищати життя людей та допомагати громадам, які цього потребують.
Нагадаємо, що вчора Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у керівництві обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині. Сьогодні мали бути ухвалені рішення. Очікувалося, що новопризначені керівники обласних адміністрацій розпочнуть роботу вже наступного тижня. З кінця 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Полтавської облвійськадміністрації був Володимир Когут.
