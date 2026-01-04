Зеленський провів співбесіду з новим керівником Полтавської ОВА, але імені його не назвав

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині. Про це він написав у своєму телеграмі.

За словами президента, розмови з кандидатами були ґрунтовними, а рішення щодо призначень ухвалять найближчим часом. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області.

— Прізвища нових очільників — по завершенню формальних процедур із підготовки призначень, — зазначив Зеленський.

Президент також подякував керівникам, які працювали на цих посадах раніше, та наголосив, що ключовим завданням майбутніх очільників областей стане посилення місцевого самоврядування, стійкості громад і спроможності регіонів захищати життя людей та допомагати громадам, які цього потребують.