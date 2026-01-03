Зеленський з наступного тижня анонсував зміну керівників ОВА у п’яти регіонах, серед них — Полтавщина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у керівництві обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині. Про це він заявив в офіційному телеграм-каналі.

За словами президента, нині тривають консультації щодо нових керівників у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

— Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення, — повідомив Зеленський.

Очікується, що новопризначені керівники обласних адміністрацій розпочнуть роботу вже наступного тижня.