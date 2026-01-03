Зеленський з наступного тижня анонсував зміну керівників ОВА у п’яти регіонах, серед них — Полтавщина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у керівництві обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині. Про це він заявив в офіційному телеграм-каналі.
За словами президента, нині тривають консультації щодо нових керівників у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Очікується, що новопризначені керівники обласних адміністрацій розпочнуть роботу вже наступного тижня.
З кінця 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Полтавської облвійськадміністрації став Володимир Когут.
Нагадаємо, що про ймовірну ротацію керівників ОВА ми писали ще 13 грудня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.