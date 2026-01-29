На Кременчуччині матері загиблого на війні Олександра Стріли вручили посмертну нагороду сина

Загинув військовослужбовець 2 липня 2025 року під час виконання бойового завдання

На Кременчуччині матері загиблого у бою за Україну військовослужбовця Олександра Стріли передали посмертну нагороду сина. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

Полеглому під час виконання бойового завдання захиснику присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Відомо, що Олександр Стріла народився 5 серпня 1998 року в селі Великі Кринки на Глобинщині. Він навчався спочатку в Малокринківській загальноосвітній школі, а потім продовжив здобувати освіту у Великокринківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Після школи Олександр вступив до Красногорівського професійно-технічного училища, де успішно опанував професію зварювальника.

У травні 2023 року Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Мав звання солдата, служив дешифрувальником відділення збору та обробки інформації другого взводу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону однієї з військових частин Збройних Сил України.

Життя військовослужбовця обірвалося 2 липня 2025 року — він загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну. Попрощалися із військовослужбовцем 8 липня 2025 року на Глобинщині.

