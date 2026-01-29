ГО "Захист держави"
Відкритий діалог і спільні плани: День відкритих дверей у Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

На Кременчуччині матері загиблого на війні Олександра Стріли вручили посмертну нагороду сина

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 207

 

Загинув військовослужбовець 2 липня 2025 року під час виконання бойового завдання

На Кременчуччині матері загиблого у бою за Україну військовослужбовця Олександра Стріли передали посмертну нагороду сина. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

Полеглому під час виконання бойового завдання захиснику присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня.

 

Відомо, що Олександр Стріла народився 5 серпня 1998 року в селі Великі Кринки на Глобинщині. Він навчався спочатку в Малокринківській загальноосвітній школі, а потім продовжив здобувати освіту у Великокринківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Після школи Олександр вступив до Красногорівського професійно-технічного училища, де успішно опанував професію зварювальника. 

У травні 2023 року Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Мав звання солдата, служив дешифрувальником відділення збору та обробки інформації другого взводу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону однієї з військових частин Збройних Сил України.

Життя військовослужбовця обірвалося 2 липня 2025 року — він загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну. Попрощалися із військовослужбовцем 8 липня 2025 року на Глобинщині.

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася із вартовим неба Олександром Стрілою

Нагадаємо, учора в Кременчуці рідним трьох полеглих захисників передали посмертні нагороди.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження орден «За мужність» Глобинська міська територіальна громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх