Кременчук, Воїни світла, Війна

Їхні діти ними пишаються: у Кременчуці рідним полеглих захисників передали державні нагороди

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 201

 

Солдатам Сергієві Селенкову і Костянтину Сергієву, а також старшому солдату Володимиру Москвіну посмертно присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 28 січня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди.

Солдатам Сергієві Селенкову і Костянтину Сергієву, а також старшому солдату Володимиру Москвіну посмертно присвоїли ордени «За мужність» кIII ступеня.

 

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін, заступник командира 37 полку охорони громадського порядку Національної гвардії України підполковник Дмитро Єрьомін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Андрій Кондратюк.

 

Старший солдат Володимир Москвін став на захист України 5 березня 2022 року. Родом чоловік із Донеччини, проте на початку війни перевіз родину до Кременчука, а сам пішов боронити країну. Служив на посаді старшого навідника першого мінометного зводу. Загинув 6 серпня 2025 року при виконанні бойового завдання по захисту України в районі села Маркове на Донеччині. Нагороду полеглого воїна отримувала його дружина, Раїса.

«Воювати пішов із перших днів»: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Москвіним

 

Дружина пригадує Володимира як світлого, доброго чоловіка.

— Він був моїм першим коханням. У нас залишилося двоє діток, у нього лишилися батьки. Ми переселенці, і він сам вибрав це місто, щоб ми тут жили, а сам пішов нас захищати, — ділиться жінка.

Солдату Сергієві Селенкову орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоїли відповідно до наказу Президента України від 13 листопада 2025 року. Нагороду полеглого захисника отримувала його дружина, Наталія.

 

Наталія також поділилася спогадами про свого чоловіка. Каже, був завжди дуже чуйним та добрим.

— Разом ми виховали двох синів, він завжди був для них прикладом, вони ним дуже пишаються, — ділиться жінка.

Солдат Національної гвардії України Костянтин Сергієв став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Загинув захисник 26 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. Нагороду полеглого воїна отримувала його дружина.

«Він віддав своє життя за всіх людей, за Україну»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого нацгвардійця Костянтина Сергієва

 

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуцькій РВА посмертні нагороди передали рідним шести загиблих захисників.

Автор: Яна Гудзь
