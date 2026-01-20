Вони віддали найцінніше за незалежність — життя: у Кременчуці рідним полеглих захисників передали державні нагороди

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 184

Сьогодні, 20 січня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди.

Солдатам Артемові Онуфрієнку, Павлу Судакову, Євгену Тімченку, Володимиру Хижняку та сержанту Богдану Маньку посмертно присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Солдата Анатолія Дерія посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні».

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Тарас Саражин.

Солдат Артем Онуфрієнко став до лав Збройних сил України у 2024 році. Служив на посаді стрільця-снайпера. Того ж року захисник і загинув під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.

Нагороду полеглого бійця отримувала його мати, Світлана.

Жінка пригадує: її син сам прийняв рішення піти служити.

— Сам взяв документи і пішов. І те, що йому вручили цю нагороду — це велика честь для мене. Я дуже люблю його, відчуваю, ніби він і досі поруч зі мною. А останніми його словами мені були: мамуль, я тебе дуже люблю! Це те, що назавжди лишиться в пам’яті, — ділиться жінка.

Солдат Павло Судаков у лавах Збройних сил служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. Життя захисника обірвалося 9 вересня 2025 року внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Нагороду полеглого воїна отримала його дружина.

Солдат Євген Тімченко воював із противником ще за часів АТО, а тоді попернувся на службу із поатком повномасштабного вторгнення. Проте вже у березні 2022 року чоловік потрапив до російського полону. Захисник так і не зміг за життя повернутися додому — він загинув у російських катівнях восени 2024 року.

Нагороду військовослужбовця отримала його мати.

Солдат Анатолій Дерій у лавах Збройних сил служив гранатометником механізованого відділення. Загинув у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Нагороду полеглого воїна отримувла його дружина, Ірина.

Жінка ділиться: дуже важко говорити про чоловіка у минулому, ніби його немає. Вона переконана: він і досі лишається поряд.

— Він живий, він серед нас. Він завжди в нашій пам’яті і в наших серцях. Просто в іншому всесвіті. Він наш янгол-охоронець, який завжди поруч із нами. Розумний, ерудований, знавець своєї справи, люблячий батько та коханий чоловік, — каже Ірина.

Солдат Володимир Хижняк пішов на службу у грудні 2022 року. Служив на посаді навідника кулеметного спеціалізованого відділення. Загинув у січні 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України на Сумщині.

Нагороду полеглого воїна отримала його мати.

Сержант Богдан Манько пішов боронити Україну від росіян у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив оператором БПЛА. Загинув 1 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Нагороду полеглого захисника отримала його мати.

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.