«Він світився весь»: Кременчук попрощався з загиблим Анатолієм Дерієм

23 травня, у День Героїв, Кременчук провів в останню путь захисника України — Анатолія Дерія. 53-річний кременчужанин загинув восени 2024 року під час бойового завдання на Харківщині.
Анатолій народився і прожив у Кременчуці. Навчався у гімназії № 27, закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Працював у локомотивному депо Укрзалізниці. Був люблячим чоловіком і батьком двох дітей.
Про його військову службу розповів військовий з позивним «Лиман»:
Анатолій загинув 8 вересня 2024 року у районі села Сіньківка Куп’янського району Харківської області.
Він був вірним сином України, люблячим чоловіком та батьком.
Подруга Оксана згадує теплий і доброзичливий характер Анатолія:
На прощанні друзі розповідали і про побутові дрібниці, які стали важливими спогадами:
А кума Алла, подруга сім'ї, з якою вони товаришували понад 30 років, підсумувала просто і по-людськи:
Відспівування пройшло біля Свято-Пантелеймонівської церкви, після чого траурна процесія вирушила до Свіштовського кладовища, де Героя похоронили з військовими почестями.
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