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Надзвичайні новини

На Кременчуччині в руках чоловіка вибухнув запал до гранати — постраждалого госпіталізували

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 26

 

Обставини події та походження вибухового предмета встановлюють слідчі

Сьогодні, 23 травня, у руках 24-річного мешканця одного із сіл Семенівської громади Кременчуцького району вибухнув невідомий предмет. Повідомлення від медиків про травмування чоловіка надійшло до відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції близько 1.00. Чоловіка госпіталізували, поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідчих, в руках 24-річного чоловіка, ймовірно, вибухнув запал до гранати. Обставини події та походження вибухового предмета встановлюють.

Нагадаємо, 19 квітня у селі Оріхівка Лубенського району травмувався 12-річний хлопчик. Попередньо слідчі з’ясували, що він отримав травми унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом, ймовірно запалом гранати. 

У травні минулого року у селищі Котельва чоловік підірвав у дворі приватного будинку гранату.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: dnepr.info
Теги: поліція Полтавщини граната Семенівка вибух травмування
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